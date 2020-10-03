تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وذلك بعد ملاحظة ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء المملكة.
وذكر موقع "هسبريس" المغربي، أنه رغم التشبث بخيار الطوارئ الصحية لمواجهة الفيروس، فإن الأمر لم ينعكس بالإيجاب على معدل الإصابات بالمرض في المملكة، وذلك في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وغياب إجراءات التباعد الاجتماعي في المقاهي والمحلات التجارية وغيرها.
وقال مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "الأعداد (الإصابات) مرتفعة، لكن ماذا لو كان المغرب لا يعتمد هذه الإجراءات الصحية؟".
وأضاف الناجي أن "الحل الوحيد المتاح الآن هو الالتزام بالتدابير الصحية، فاللقاح غير موجود ويلزمه مزيد من الوقت ليصل إلى الجميع".
وبخصوص الوضعية الوبائية بمدينة الدار البيضاء، قال الخبير المغربي: "إنها عاصمة اقتصادية ومتنفس للأموال المغربية، كما أن عدد سكانها كبير جدا، من المتوقع بروز أرقام مرتفعة بها، الأهم هو الالتزام بالحيطة والحذر في جميع التنقلات".
وكانت وسائل إعلام مغربية تحدثت عن مخاوف من انهيار النظام الإستشفائي في البلاد جراء التزايد المضطرد لعدد إصابات فيروس كورونا، ما يشكل ضغطا على المستشفيات والمرافق الطبية والكوادر الصحية، وتداول ناشطون في وقت سابق صورا لمصابين في مدينة مراكش المغربية مهملين وبدون أي رعاية طبية.
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