تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وذلك بعد ملاحظة ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء المملكة.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي، أنه رغم التشبث بخيار الطوارئ الصحية لمواجهة الفيروس، فإن الأمر لم ينعكس بالإيجاب على معدل الإصابات بالمرض في المملكة، وذلك في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وغياب إجراءات التباعد الاجتماعي في المقاهي والمحلات التجارية وغيرها.