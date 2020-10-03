طريقة تحضير بسبوسة Basbousa الــ 7 كاسات بكل سهولة

خطوات تحضير Basbousa بسبوسة الـ 7 كاسات، تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فتتسم البسبوسة بالمذاق الجيد بالتحديد البسبوسة السبع كاسات فأطلق عليها هذا الاسم نظراً لاحتوائها على كوب من سبعة مكونات، فيستم هذا النوع من البسبوسة بالمذاق الجيد وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير البسبوسة. طريقة تحضير البسبوسة سبع كاسات: طريقة تحضير البسبوسة سبع كاسات: يعتبر تحضير مكونات البسلوسة من ست كاسات الدقيق والسميد وجوز الهند، وسنعرض باقي المكونات بالتفصيل الآن: المكونات Basbousa: كأس من السميد. كأس من الدقيق. كأس من الزبادي. كأس من السكر. كأس من جوز الهند. بيكنج باودر. ملعقة من الفانيلا السائلة. بيضة. كأسان من المياه. كأسان من السكر. عصرة من الليمون. المكونات Basbousa: إما بالنسبة لخطوات التحضير فهي سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية: خطوات التحضير: خطوات تحضير القطر فيتم تحضيرها من خلال إحضار إناء ووضع فيه المياه والسكر على النار وبعد أن يغلي يتم إضافة الليمون ويتم تركه على النار لمدة ثلاثة دقائق ثم تركه جانباً لحين أن يبرد.

إما بالنسبة طريقة تحضير البسبوسة يتم خلط الدقيق والسكر وجوز الهند والسميد والبيكنج باودر والفانيلا بصورة جيدة.

يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض في إناء وبعد ذلك يتم إضافته للمكونات السابقة.

القيام بإحضار قالب ويتم دهنه ويتم وضع الخليط فيه فوقه ويتم تزيينها تبعاً للرغبة وبعد ذلك يتم إدخالها في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن تنتهي. خطوات التحضير:

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