أخبار اليمن : صنعاء.. بدء محاكمة المتهمين بقتل عبدالله الأغبري

صنعاء.. بدء محاكمة المتهمين بقتل عبدالله الأغبريعقدت محكمة شرق الأمانة الابتدائية ،اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي أحمد شرف الدين ، أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية واقعة مقتل المجني عليه عبدالله قائد عبدالله الأغبري.

وفي الجلسة التي حضرها وكيل النيابة القاضي حمود إسحاق وعضو النيابة القاضي حسان الطيب، تم مواجهة المتهمين عبدالله حسين ناصر السباعي وسبعة آخرين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

وتضمنت صحيفة الاتهام قيام المتهمين من الأول حتى الخامس بالقتل العمد بطريقة مباشرة المجني عليه الاغبري ، وقيام المتهمان السادس والسابع بتضليل القضاء بأن غيروا حالة الأشياء المتصلة والمستعملة في الجريمة مع علمهما بذلك، بينما وجهت النيابة للمتهم الثامن تهمة التحريض على تضليل القضاء.

كما استعرضت النيابة العامة قائمة أدلة الإثبات واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والتقنية وتقرير الطبيب الشرعي.

وطالبت النيابة العامة في الدعوى الجنائية الجسيمة بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالإعدام قصاصا وتعزيرا، ومعاقبة بقية المتهمين وفقا للإسناد القانوني بقرار الاتهام، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

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عقب ذلك قررت المحكمة تمكين أولياء الدم بإحضار دعواهم بالحق الشخصي والمدني، وإلزام النيابة بالإعلان عن المتهمين السابع والثامن الفارين من وجه العدالة عن طريق النشر في إحدى الصحف الرسمية، وإحضار ما يفيد ذلك في الجلسة القادمة.

كما ألزمت المحكمة، النيابة بإحضار الأدوات المضبوطة المشار إليها بقرار الاتهام والأدوات المستعملة في تلك الواقعة والتسجيل المصور المشار إليه في قائمة أدلة الإثبات ، وشاشة عرض لاستعراض ما حوته التسجيلات في الجلسة القادمة، وكذا التخاطب مع إدارة السجن المركزي لتمكين محاميي المتهمين عبدالله السباعي ومحمد الحميدي بالجلوس مع موكليهما وتمكينهما مع أولياء الدم بصورة من ملف القضية بما حواه .

وقررت المحكمة التخاطب مع نقابة المحامين لتوفير محامين لبقية المتهمين للترافع عنهم كعون قضائي، وحددت الأربعاء القادم موعدا للجلسة الثانية، للسير في إجراءات نظر القضية وفقا للقانون.