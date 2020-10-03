ألمانيا.. إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع على متن قطار قرب كولونيا 

قالت الشرطة الألمانية يوم السبت، إنها أبطلت مفعول عبوة مريبة عثر عليها على متن قطار إقليمي، الليلة الماضية، قرب مدينة كولونيا غرب البلاد.
وتابعت الشرطة في بيان: "لا يمكن الإدلاء بمعلومات عن الخطر المحتمل إلا بعد تقييم خبراء الشرطة الجنائية بالولاية".
وتزامن الحادث مع احتفال ألمانيا بذكرى مرور 30 عاما على إعادة توحيدها.
وقالت صحيفة "بيلد" إن العبوة عبارة عن قنبلة بدائية الصنع كان من الممكن أن تحدث إصابات خطيرة.
وأضافت أن أحد عمال النظافة عثر عليها داخل صندوق من الكرتون مخبأ بإحدى مقصورات القطار.
وذكرت الصحيفة أن الكلاب المدربة التابعة للشرطة الاتحادية قادت الخبراء إلى مكان العبوة، وقام أفراد من القوات الخاصة بفحص الصندوق بالأشعة، قبل إبطال مفعولها في الموقع.
ونقلت عن محققين قولهم إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القنبلة هجوما إرهابيا فاشلا أو محاولة للتهديد والابتزاز.
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