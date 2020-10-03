رسالة عاجلة من ولي العهد السعودي لنائب رئيس الحرس الوطني الكويتي

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت.

وأعرب ولي العهد السعودي في إتصاله عن خالص عزاءه ومواساته في أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية .

ودعا ولي العهد الله أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته.

ومن جهته عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لـ ولي العهد على مشاعره الأخوية، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن لايريهما أي مكروه.