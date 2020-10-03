مخاوف من انتقال فيروس كورونا إلى وزير العدل الأمريكي

أثارت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من مستشاريه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مخاوف من انتقال العدوى لغيرهم من المسؤولين.

وبحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية، هناك مخاوف من انتقال الفيروس وإصابة وزير العدل الأمريكي ويليام بار بالفيروس، بسبب حضوره إعلان ترشيح قاضية محافظة للمحكمة العليا الأمريكية يوم السبت الماضي.

ذكرت الشبكة أن بار شوهد بجوار المستشارة السابقة كيليان كونواي التي أعلنت ليل الجمعة إصابتها بفيروس كورونا.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الإجابة عن سؤال حول عدم دخول بار الحجر الصحي بعد إصابة عدد من المقربين في محيط الرئيس ترامب بالعدوى.

Advertisements

وأشارت إلى وجود بار في مكان واحد مع عدد من المسؤولين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حيث أصيب 7 على الأقل من الحاضرين بحفل ترشيح القاضية إيمي باريت لعضوية المحكمة العليا بالفيروس.

وصور الحضور أثناء العناق وتبادل القبلات دون ارتداء الأقنعة الطبية، كما كانوا يجلسون على مسافات قريبة للغاية.

وأصيب الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ومستشاريه هوب هيكس وكيلاين كونواي بالفيروس، فضلا عن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ ممن حضروا مراسم ترشيح القاضية.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت مبكر، السبت، إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بالفيروس.