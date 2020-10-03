الكويت تعلن بداية العام الدراسي غدا

ينطلق غدا الأحد العام الدراسي 2020 -2021 في دولة الكويت وفق الموعد المحدد سلفا وذلك عبر نظام التعليم الالكتروني عن بعد لجميع المناطق والمراحل التعليمية (رياض الأطفال - الابتدائية - المتوسطة - الثانوية).

وبدوره افاد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي إن الوزارة وضعت خطة استباقية متكاملة للمرحلة الثانية الخاصة بتطبيق (التعليم عن بعد) على بقية المراحل التعليمية عقب نجاح تجربة التعليم الالكتروني للصف الثاني عشر.

وذكر الوزير الكويتى في تصريحات صحفية له قائلا : إننا مقبلون على مرحلة جديدة من التعليم في الكويت حيث نضع الإرهاصات الأولية للتعليم عن بعد آملين في الاستمرار على هذا النجاح خلال الفترات المقبلة وذلك بعد أن رسمنا طريقنا في هذا الإطار مدركين كل العراقيل التي ستواجهنا.

وأوضح وزير التعليم الكويتي أن الانتقال من التعليم التقليدي إلى الالكتروني لم يكن بالأمر اليسير لأنه تطلب استعدادات كبيرة وتوفير بنية تحتية ومحتوى علمي متكامل كما أنها كانت تجربة جديدة ستمهد لما سيأتي لاحقا.

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ونوه الحربي الي ايمانه بقدرات وكوادر الوطن وإمكانياتها في مواجهة الأزمة التي أحدثها فيروس (كوفيد-19) ورغم كل الصعوبات فإن ما تحقق من نجاحات يدعونا ويدفعنا نحو الاستمرارية مستفيدين من خبراتنا الماضية».

كما شدد علي اهتمام الوزارة بتسخير كل الإمكانات وتوفير الدعم غير المحدود للمتعلمين والمعلمين والاداريين من أجل ايجاد بيئة دراسية جاذبة للمتعلمين في ظل الظروف العادية والاستثنائية.

ودعا الحربي الطلبة في كافة المراحل التعليمية الى بذل الجهد واستغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم، منوها بأن التعليم الحقيقي يعد أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان الكويتي والوصول إلى المعرفة وبناء الشخصية السوية القادرة على العطاء.

ويُشار الي أن عدد المسجلين في مرحلة رياض الأطفال بلغ 27682 تلميذا وتلميذة وفي المرحلة الابتدائية 156670 اضافة إلى 128191 في المرحلة المتوسطة و86407 في المرحلة الثانوية فضلا عن وجود 3240 في معاهد التعليم الديني بإجمالي بلغ 402190 طالبا وطالبة.