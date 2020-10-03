أول تعليق من رئيس الوزراء السوداني بعد اتفاق جوبا للسلام

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ، أن ما حدث في عاصمة جنوب السودان " جوبا " من توقيع إتفاق للسلام يعد مصدر فخر وعزة وثمرة علاقة راسخة وقديمة .

قال رئيس الوزراء السوداني في تغريده له عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر " هذا سلام سوداني مطبوعة عليه هويتنا بتعددنا وتنوع ثقافتنا واختلاف سحناتنا، صنعناه بأيدينا وبجهدنا في السودان مع تعهّد ورعاية كريمة من أشقائنا في جنوب السودان، لهذا هو مصدر فخر وعزة وثمرة علاقة راسخة وقديمة، علاقة النيل والأرض والدم.

كان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد وجه الشكر إلى مصر والسعودية والإمارات وتشاد والدول التي حرصت على دعم واستقرار السودان. وقال البرهان في كلمة بمناسبة توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة "لا عودة أبدا للحرب في السودان". Advertisements أوضح البرهان أن "هذا يوم عظيم في مسيرة بلدنا ونحن نحقق أهم أهداف ثورتنا المجيدة". واضاف البرهان : "السلام هو الحلم الذي ظل يراود السودانيين لسنوات طويلة عاشوا خلالها حروبا مدمرة وأزمات سياسية واقتصادية". كما تعهد البرهان بتنفيذ كل ما تم التوصل إليه من اتفاقات في مسارات التفاوض، داعيًا الحركات التي لم توقع على اتفاق السلام للانضمام إليه. ودعا البرهان إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

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