ترامب يعتقد أنه في حالة جيدة ويتلقى العلاج بعقار ريمديسفير .. والبيت الأبيض يؤكد عدم نقل السلطة لنائبه

بعد نقله لمستشفى عسكري

واشنطن ـ وكالات:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو على “تويتر” إنه يعتقد أنه في حالة جيدة وذلك بعد اكتشاف إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا. وقال ترامب “أعتقد أنني بحالة جيدة جدا لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”. وبُث المقطع المصور على “تويتر” فور مغادرة الرئيس إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في بثيسدا بولاية ماريلاند، حيث سيمكث لعدة أيام. وقد أوضحت كايلي مكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان “لا يزال الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم”. وأضافت: “بدافع توخي أقصى درجات الحذر، وبتوصيه من طبيبه وخبراء طبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد في الأيام القليلة القادمة”.

في غضون ذلك، قال طبيب الرئيس الأميركي إن الرئيس يتلقى العلاج بعقار ريمديسفير ويخلد للراحة حاليا بعد دخوله المستشفى في أعقاب تشخيص إصابته بفيروس كورونا. وقال شون كونلي في بيان أصدره البيت الأبيض “هذا المساء يسعدني أن أبلغكم أن الرئيس بصحة جيدة للغاية”. وأوضح “إنه لا يحتاج إلى أي أكسجين إضافي، ولكن بالتشاور مع المختصين، اخترنا بدء العلاج بعقار ريمديسفير. لقد أكمل جرعته الأولى ويخلد حاليا للراحة.”

من جهة أخرى، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب، لم ينقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس. على صعيد متصل، قال طبيب المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وزوجته جيل إن فحص الكشف عن فيروس كورونا أثبت خلوهما من الفيروس.وأضاف الدكتور كيفين أوكونور في بيان “خضع نائب الرئيس جو بايدن والدكتورة جيل بايدن لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) للكشف عن مرض كوفيد19 اليوم وتبين خلوهما من المرض”.