كورونا المستجد: استجابة عالمية متزامنة تقلل من تأثير الموجات الجديدة

■ السعودية تصدر قرابة 110 آلاف تصريح للعمرة

■ وفيات وإصابات جديدة فـي دول الخليج

■ أكثر من 375 ألف إصابة فـي العراق

■ مصر تنفي وجود عجز فـي الأدوية بالمستشفيات

■ تشييد مستشفيات ميدانية فـي تونس

■ فنزويلا تشارك فـي التجارب السريرية للقاح الروسي

■ طلاب نيويورك يعودون إلى المدارس

■ البريطانيون يتوقعون حياة صعبة حتى بعد اكتشاف اللقاح

■ الكمامات إلزامية فـي روما

■ أكثر من 12 ألف إصابة جديدة فـي فرنسا

■ سلوفاكيا تحظر معظم الفعاليات الثقافية والرياضية

■ مدارس ألمانيا تتمكن من الحفاظ على عملها

■ مدريد تدخل فـي إغلاق صارم مع ارتفاع الإصابات

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح البشر في مختلف دول العالم، إذ تجاوزت الوفيات حاجز المليون و32 ألفا، في ظل تزايد واضح في أعداد الوفيات وتسارع في الإصابات مع ما اصطلح على تسميته الموجة الثانية من الوباء القاتل. يأتي ذلك فيما أكدت دراسة أجراها مجموعة من الباحثين أن استجابة عالمية متزامنة للبؤر الرئيسية للفيروس قائمة على تدابير “مكثفة” لمدة 8 أسابيع وتقليل حركة النقل الجوي الدولية، ستقلل من تأثير موجات الوباء الجديدة. وتأخذ الدراسة في الاعتبار المناخ والسكان والحركة الجوية لتحديد المصادر الرئيسية المحتملة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى المواقع الثانوية التي تحددها على أنها أقل خطورة. وباستخدام خوارزميات معينة، حلل الباحثون كيف أن تدابير التدخل ذات المدة والشدة المختلفين من شأنها أن تقلل من خطورة الفيروس وانتشاره، وخلصوا إلى أن 8 أسابيع من الإجراءات “المكثفة” تصرف مثالي. ويتعين تطبيق هذه التدابير أولا في البؤر الرئيسية للوباء، والتوسع لاحقاً إلى تلك التي تعتبر ثانوية. ووفقاً للدراسة، ستسمح هذه الإجراءات بتقليل 88.02% من الحالات، وتحقيق “سيطرة متقدمة” على انتشار الفيروس في 46 من أصل 59 موقعاً تم تحليله. علاوة على ذلك، أكد معدو الدراسة أنه من أجل الحصول على “أداء أعلى” من النموذج المطروح، فإن “تدخل متزامن” ضروري في جميع المواقع الأكثر خطورة. وذكروا “يجب أن نؤكد أن انتقال العدوى المحلية وخطر انتشار المرض المرتبط بالسفر من المرجح أن يحدث في جميع البلدان، ولذلك فإن التعاون الاستراتيجي في الجهد العالمي أمر حتمي”. وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 34 مليونا و621 ألفا و100 حالة.

خليجيا، كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالسعودية، عن صدور نحو110 آلاف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق “اعتمرنا” بتاريخ 27 سبتمبر، وحتى نهاية الخميس المنصرم، حسبما أشارت وكالة الأنباء السعودية “واس”. وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و419 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 335 ألفا و997 حالة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 5 حالات وفاة و371 إصابة جديدة بالفيروس. فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 426 حالة. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق تسجيل 49 حالة وفاة و3672 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 375 ألفا و931 .

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من جانبها، نفت مصر، الأنباء المتداولة حول وجود عجز في الأدوية في المستشفيات الحكومية، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة. وشددت هيئة الدواء المصرية على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات. وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تشييد مستشفيات ميدانية في عدد من الولايات بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

دوليا، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 88ر4 مليون إصابة، بحسب بيانات مجمعة لجامعة “جونز هوبكنز” الأميركية ووكالة “بلومبرج” للأنباء. بدورها، قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز إن فنزويلا ستكون أول دولة في نصف الكرة الغربي تشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سبوتنيك 5 الروسي ضد فيروس كورونا. وقال وزير الصحة كارلوس ألفارادو في المطار إن حوالي 2000 فنزويلي سيشاركون في التجارب السريرية. وأضاف أن التجارب ستبدأ الشهر الجاري بشكل مبدئي في العاصمة كاراكاس. الى ذلك، استقبلت المدارس الابتدائية في مدينة نيويورك الأميركية الطلبة العائدين إلى الفصول الدراسية، بينما بدأت العديد من أنظمة المدارس الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة العام الدراسي عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي بريطانيا، تحدث تقرير بحثي أصدرته الجمعية الملكية أن عودة الحياة إلى طبيعتها ستكون تدريجية، وتحتاج إلى وقت ليس بالقليل حتى بعد اكتشاف لقاح لفيروس كورونا. ونشرت وكالة “بي بي سي” أن علماء في جامعات بريطانية أكدوا أنه حتى لقاح فعال لفيروس كورونا لن يعيد الحياة إلى طبيعتها في الربيع. وفي إيطاليا، قررت السلطات في العاصمة روما أن يكون وضع الكمامات في جميع الأوقات خارج المنزل في العاصمة ومنطقة لاتسيو المحيطة بها إلزاميا، وذلك في محاولة لمواجهة حالات العدوى المتزايدة بفيروس كورونا.

وقد ذكر رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي أن الحكومة الإيطالية تعتزم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالوباء حتى 31 يناير المقبل. بدورها، سجلت وزارة الصحة الفرنسية 12148 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 589653 حالة. بدوره، قال رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش إن حكومته حظرت معظم الفعاليات الثقافية والرياضية العامة بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا. وفي ألمانيا أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من المدارس تمكنت، رغم أزمة كورونا، من الحفاظ على عملها حتى بداية عطلة الخريف. جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) لدى وزارات التعليم في الولايات وتحليل للبيانات المتاح الوصول إليها حاليا في هذه الوزارات. ولفتت النتائج إلى أنه كانت هناك قيود ملحوظة بالنسبة لآلاف التلاميذ والمعلمين في بعض الحالات الفردية، لكن هذه الأعداد محدودة نسبيا قياسا إلى العدد الإجمالي للمدارس الذي يقارب 40 ألف مدرسة، تضم 11 مليون تلميذ وقرابة 800 ألف معلم. وفي إسبانيا، دخلت العاصمة مدريد في إغلاق صارم على الرغم من طعن قانوني من الحكومة الإقليمية، بعدما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية. ودخلت القواعد الجديدة، التي تمنع الإسبانيين من مغادرة أو دخول المدينة وتسع مناطق أخرى في العاصمة مدريد دون سبب وجيه، حيز التنفيذ بعد أمر من الحكومة المركزية. الى ذلك، أظهرت بيانات حكومية في الهند أن حصيلة وفيات فيروس كورونا تجاوزت 100 ألف شخص، بعد مرور سبعة أشهر من الإبلاغ عن أول حالة في الهند . فيما بلغ عدد حالات الإصابة حوالي 5ر7 مليون .