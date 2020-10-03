أمين لجنة الأخوة الإنسانية يشارك في حفل رسالة البابا الجديدة

يشارك القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الأحد، في حفل تدشين الرسالة البابوية الجديدة لبابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس "كلنا أخوة".

وتم توقيع الرسالة البابوية الجديدة من قبل البابا فرنسيس، السبت، بمدينة أسيزي وسط إيطاليا، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويشارك القاضي محمد عبد السلام في في حفل تدشين الرسالة البابوية الجديدة، بناء على دعوة من البابا فرنسيس.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية كلمة خلال الحفل الذي يقام في المقر البابوي بالفاتيكان، احتفاء بهذه المناسبة، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية و ممثلي الإعلام الدولي.

يذكر أن الرسالة البابوية الجديدة "كلنا أخوة" تأتي امتدادا لـ"وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها شيخ الأزهر، أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع شهر فبراير 2019.