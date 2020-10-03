ألمانيا تسجل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن بيانات المعهد، أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و527 حالة.

وأفاد المعهد بأن هناك 26 ألفا و500 حالة نشطة فى البلاد بينما تعافى 260 ألفا و900 حالة.