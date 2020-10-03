بعد ضيق التنفس.. ترامب للأمريكيين: أنا بخير .. شكرًا لمحبتكم

وفى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع تويتر"، قال الرئيس الأمريكى: "على ما أعتقد أنى فى تحسن وبخير، أشكركم جميعًا على محبتكم".

فيما أشارت شبكة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، إلى أن هناك حديث غير رسمى عن أن ترامب كان يعانى من ضيق بالتنفس.

وكان البيت الأبيض أعلن، أمس الجمعة، ثبوت إصابة الرئيس الأمريكى وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قليل من تأكد إصابة مستشاره هوب هيكس.