طبيب ترامب : الرئيس سيؤدى مهامه من المستشفى .. وتلقى جرعة من ريمديسفير

وأضاف أنه لا يمكن التنبؤ بموعد نهاية علاج الرئيس ويتم العمل على منع حصول أعراض جانبية، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وأكد الفريق الطبى أن الرئيس ترامب ليس تحت جهاز التنفس الاصطناعى وأن حالته الصحية مستقرة ومعنوياته مرتفعة، مشددا على أن وضع الرئيس الصحى جيد.

وأشار فى الإفادة الصحفية بأن دونالد ترامب حصل على العديد من الأدوية والمضادات الحيوية وتلقى اليوم جرعة من "ريمديسيفير".

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وأوضح الفريق أن ترامب سيؤدى مهامه من المستشفى حتى يتسنى مراقبة حالة الصحية عن قرب.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب سيقضى الأيام المقبلة فى مستشفى والتر ريد العسكرى خارج واشنطن لتلقى العلاج من فيروس كورونا، لكنه سيواصل أداء مهامه.