فيديو .. جوتيريش يرحب باتفاق السلام السودانى الموقع فى جوبا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن ترحيبه باتفاق السلام الموقع بين الأطراف السودانية اليوم السبت، داعيًا الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وحركة تحرير السودان إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع الحكومة الانتقالية، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال جوتيريش، فى بيان متلفز عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت إن "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الرحلة التاريخية السودانية تجاه السلام.. توقيع اتفاق السلام فى جوبا يمثل عهدًا جديدًا لشعب السودان".

وأضاف "أدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.. وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور، إلى الانخراط فى محادثات السلام مع الحكومة الانتقالية لتحقيق الرفاهية فى السودان".

ووقع نائب رئيس المجلس السيادى السودانى، محمد حمدان دقلو "حميدتى"، بالإنابة عن الحكومة السودانية الانتقالية، فى وقت سابق اليوم، على اتفاقية السلام النهائى مع الحركات المسلحة وغير المسلحة المنضوية فى الجبهة الثورية، اليوم السبت، فى مدينة جوبا، جنوب السودان.

Advertisements

وتم التوقيع على اتفاق السلام النهائى بين الحكومة الانتقالية، والحركات المنضوية فى الجبهة الثورية وأبرزها حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، والحركة الشعبية المتحدة.

وتلخصت أبرز بنود الاتفاقية النهائية، فى ملف الترتيبات الأمنية المتعلقة بإدماج قوات الحركات المسلحة وغير النظامية تحت لواء جيش وطنى موحد خلال فترة زمنية محددة، وقسمة السلطة فى الحكومة الاتحادية والولائية وتكوين المجلس التشريعى وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا إضافية عقب توقيع اتفاق السلام النهائية.