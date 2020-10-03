جوتيريش يرحب باتفاق السلام الموقع بين الأطراف السودانية في جوبا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن ترحيبه باتفاق السلام الموقع بين الأطراف السودانية اليوم السبت، داعيًا الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وحركة تحرير السودان إلى الانخراط في مفاوضات السلام مع الحكومة الانتقالية.

وقال غوتيريش، في بيان متلفز عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت إن "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الرحلة التاريخية السودانية تجاه السلام.. توقيع اتفاق السلام في جوبا يمثل عهدًا جديدًا لشعب السودان".

وأضاف "أدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.. وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور، إلى الانخراط في محادثات السلام مع الحكومة الانتقالية لتحقيق الرفاهية في السودان".

ووقع نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالإنابة عن الحكومة السودانية الانتقالية، في وقت سابق اليوم، على اتفاقية السلام النهائي مع الحركات المسلحة وغير المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية، اليوم السبت، في مدينة جوبا، جنوب السودان.

وإنه تم "التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة الانتقالية، والحركات المنضوية في الجبهة الثورية وأبرزها حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، والحركة الشعبية المتحدة".

وأوضح أن أبرز بنود الاتفاقية النهائية، تتلخص في "ملف الترتيبات الأمنية متعلقة بإدماج قوات الحركات المسلحة وغير النظامية تحت لواء جيش وطني موحد خلال فترة زمنية محددة، وقسمة السلطة في الحكومة الاتحادية والولائية وتكوين المجلس التشريعي وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا إضافية عقب توقيع اتفاق السلام النهائية".