آخر 24 ساعة.. رويترز: المؤشرات الصحية لـ ترامب مقلقة للغاية

المصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19" ، قوله إن "بعض المؤشرات الحيوية لصحة ترامب كانت مقلقة جدا". نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مصدر مطلع على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقال المصدر، إن بعض المؤشرات الحوية للحالة الصحية لترامب، كانت "مقلقة للغاية" خلال اليوم الماضي.

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وأوضح أن الـ48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لعلاج الرئيس الأمريكي.

وأشار المصدر إلى أن ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي.

جاء ذلك بعدما كشف الفريق الطبي، المتابع لحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلن الفريق الطبي أنه أجرى فحصًا ثانيًا للرئيس الأمريكي وظهرت نتيجته إيجابية لتؤكد إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي، إن ترامب تم نقله إلى المستشفى في إطار الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفريق يتابع حالة الرئيس بشكل مكثف لمنع تعرضه لمزيد من الأعراض التي تعرض لها سابقًا.

وأكد الفريق الطبي أن ترامب لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس ليس لديه أي مشاكل في التنفس، وفي حالة معنوية جيدة، ويسير بنفسه في المستشفى.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت مبكر، السبت، إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بالفيروس.