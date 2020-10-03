حرس الحدود السعودي ينقذ 6 أشخاص تعطل قاربهم بالمدينة المنورة

أعلن المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد فرج عبدالحميد، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغًا على هاتف الطوارئ ( 944 ) عن تعرض قارب نزهة لعطل في عرض البحر، وعلى متنه ستة مواطنين.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود السعودي بالمدينة المنورة أنه تمت مباشرة البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة لهم وقطر القارب إلى مرسى العباسي بعد التأكد من سلامتهم، لافتا الي أن الجميع يتمتع بصحة جيدة.

ويُشار الي ان قوات حرس الحدود السعودية كانت في وقت سابق قد أعلنت فيه عن إحباط رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية محاولة تهريب (388732) ثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفًا وسبعمائة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر، و (1125) ، ألف ومائة وخمسة وعشرين كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية.

وذكرت قوات حرس الحدود في بيانها اليوم أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وبدوره ذكر المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وشدد رجال حرس الحدود علي عزمهم علي التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود ، مؤكدا انهم لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في مواجهة كل من يحاول أن يتجاوز الحدود السعودية بطريقة غير نظامية، حيث سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.