مسئولة أمريكية: ميلانيا ترامب بحالة جيدة عقب إصابتها بفيروس كورونا

قالت "ستيفاني جريشام" كبيرة موظفي مكتب السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، إن ميلانيا ترامب بحالة جيدة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأضافت جريشام - حسبما ذكرت قناة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية - أن أعراض الإصابة لدى السيدة الأولى لم تسوء كما أنها تلتزم بالراحة، مشيرة إلى أن ميلانيا على اتصال مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عقب نقله أمس إلى مركز والتر ريد العسكري الطبي الوطني عقب إصابته بالفيروس. فيما تمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة جو بايدن، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19. Advertisements وقال بايدن: "نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته"، حسبما نقلت "فرانس برس". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

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