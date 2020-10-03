سيناتور ديمقراطي: ترامب يعتمد على بوتين في إدارة حملته الانتخابية

أكد السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبذل جهودًا مضاعفة للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا.

وقال ميرفي في حديث لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن الشعب الأمريكي بحاجة لأن يكون أكثر جدية حيال التهديد الروسي، وذلك بعد إعلان ترامب وزوجته ميلانيا أنهما سيخضعان للحجر الصحي حتى يتعافيان من الفيروس.

وادعى السيناتور الديمقراطي، أن الرئيس بوتين سيتولي الحملة الانتخابية بدلا من ترامب بعد إصابته بكورونا.

وأضاف: "إذا كان الرئيس لا يستطيع أن يكون في الخارج في الحملة الانتخابية خلال الأسبوعين المقبلين، فسيعتمد على وكلائه للأسف.. ومن بين هؤلاء الوكلاء هو فلاديمير بوتين".

وتابع: "ولذلك فإنه من المؤسف أنكم سترون هذه الحملة مدعومة من روسيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

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وكشف الفريق الطبي، المتابع لحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة مباشرة، اليوم السبت، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي، إن ترامب تم نقله إلى المستشفى في إطار الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفريق يتابع حالة الرئيس بشكل مكثف لمنع تعرضه لمزيد من الأعراض التي تعرض لها سابقًا.

وأكد الفريق الطبي أن ترامب لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس ليس لديه أي مشاكل في التنفس، وفي حالة معنوية جيدة، ويسير بنفسه في المستشفى.

وأضاف: "الرئيس لا يحتاج إلى أن يتم وضعه على أي جهاز تنفس ولا يمكننا تحديد موعد خروجه من المستشفى".