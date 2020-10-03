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لاعبة عربية تدخل التاريخ على أراضي فرنسا المفتوحة

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كتبت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر التاريخ مجددا، ببلوغها دور الـ16 من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وذلك بعد 10 أشهر من تحقيقها إنجازا تاريخيا للعرب في أستراليا.

وأصبحت التونسية أٌنس جابر أول عربية تبلغ دور الـ16 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد أن هزمت المصنفة الثامنة البيلاروسية أرينا سبالينكا 7-6 و2-6 و6-3 السبت.

وأظهرت المصنفة 30 براعتها المعتادة لتتفوق على قوة سبالينكا وتتجاوز أفضل ما حققته سابقا حين وصلت إلى الدور الثالث في رولان غاروس عام 2017.

وكانت جابر أول لاعبة عربية بالتاريخ تصل لربع نهائي بطولة غراند سلام، عندما وصلت ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير.

وأقدمت جابر السبت على دخول تاريخ التنس العربي مجددا، بالوصول لدور الـ16 من رولان غاروس، وتطمح في الاستمرار بالمغامرة والتقدم في البطولة.

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