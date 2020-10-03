إصابة ثالث سيناتور جمهورى بفيروس كورونا فى أمريكا

ويتولى جونسون رئاسة لجنة الأمن الداخلى والشؤون الحكومية فى مجلس الشيوخ. وأضاف المصدر، أن جونسون بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض، وسيعزل نفسه إلى أن يؤكد الطبيب شفاءه من الفيروس، ولم يوضح المتحدث من هو الشخص الذى خالطه جونسون ونقل إليه الفيروس. ويعد رون جونسون ثالث سناتور جمهورى يصاب بكورونا خلال 24 ساعة بعد ثوم تيليس، ومايك لى.

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