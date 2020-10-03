عاجل .. طبيب ترامب : الرئيس تلقى علاجا خاصا ولا يعانى من صعوبة التنفس

وأوضح الفريق، فى إحاطة إعلامية، اليوم السبت، حول صحة الرئيس الأمريكى، أنه يتلقى علاجا خاصا، مشيرا إلى أنه تم نقل ترامب للمستشفى كإجراء احترازى.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه فى موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحى وسنتجاوز كورونا".

وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيقضى الأيام المقبلة فى مستشفى عسكرى خارج واشنطن لتلقى العلاج من فيروس كورونا، لكنه سيواصل أداء مهامه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلى ماكنانى "بناء على توصية من طبيبه والخبراء الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية فى والتر ريد (بولاية ميريلاند) خلال الأيام القليلة المقبلة" كإجراء احترازى.