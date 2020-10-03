ترامب يصف مرض كورونا بـ "الطاعون" ويوجه الشكر للأطباء والممرضات

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره للأطباء والممرضات في مركز والتر ريد الطبي العسكري الذي يتلقى به العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الأطباء والممرضات في مركز والتر ريد الطبي العظيم والآخرين من المعاهد الرائعة الذين انضموا لهم رائعون".

وأضاف: "هناك تقدم هائل تم تحقيقه خلال الستة أشهر الأخيرة في مواجهة هذا الطاعون. أشعر بأني أفضل بمساعدتهم".

وكشف الفريق الطبي، المتابع لحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة مباشرة، اليوم السبت، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي، إن ترامب تم نقله إلى المستشفى في إطار الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفريق يتابع حالة الرئيس بشكل مكثف لمنع تعرضه لمزيد من الأعراض التي تعرض لها سابقًا.

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وأكد الفريق الطبي أن ترامب لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس ليس لديه أي مشاكل في التنفس، وفي حالة معنوية جيدة، ويسير بنفسه في المستشفى.

وأضاف: "الرئيس لا يحتاج إلى أن يتم وضعه على أي جهاز تنفس ولا يمكننا تحديد موعد خروجه من المستشفى".

وتابع: "نحن متفائلون، ويجب أن نوضح أن لديه الكثير من العمل لإنجازه وهو يقوم بهذا تالعمل فعلا".