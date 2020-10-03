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الخارجية الأرمينية تؤكد عزم يريفان حماية قره باغ من العدوان الأذربيجاني المدعوم من تركيا

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أكدت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم السبت، عزم يريفان حماية سكان إقليم "قره باغ" من العدوان الأذربيجاني، المدعوم من تركيا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن أذربيجان تواصل، جنبا إلى جنب مع تركيا، الأعمال القتالية واسعة النطاق؛ من أجل حل نزاع قره باغ بالقوة، متجاهلة دعوات ملحة للوقف الفوري لإطلاق النار صادرة من الدول الرئيسة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومن المجتمع الدولي بأسره".

وأضاف البيان أن "أرمينيا بصفتها جهة ضامنة لأمن شعب أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ) ستبذل كل الجهود لحمايته ومنع وقوع هذه الجريمة الجماعية".

وأشار إلى أن جميع أنحاء قره باغ تتعرض بلدات مسالمة وهياكل البنية التحتية المدنية لهجوم شامل منسق، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ودمار.

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