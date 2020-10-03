رئيس أذربيجان عن "قره باخ": هذه أرضنا وسنضحي لاستعادتها

قال الرئيس الآذربيجاني إلهام علييف، إن "جمهورية ناجورني قره باخ، المعلنة من جانب واحد" هي أرض أذربيجانية ولن يتم التفريط فيها.

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت "هذه أرضنا وسنضحي لاستعادتها ولن نفرط فيها"، مضيفا في تدوينة أخرى "لن ننتظر 30 عاما أخرى.. يجب أن يتم حل الصراع الآن"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم السبت، أن أذربيجان شنت هجوما واسعا، حيث تدور الآن معارك عنيفة بين الجانبين على عدة جبهات.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان عبر "فيسبوك"، "نجح جيش الدفاع في إقليم قره باخ في صد هجوم العدو الواسع النطاق الذي بدأ اليوم"، مضيفة: "شنت قواتنا هجوما مضادا في اتجاه واحد، بينما تجري الأن معارك دفاعية عنيفة على جبهات أخرى".

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وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناجورنو قره باخ، فجرام بوجوسيان، أن رئيس جمهورية ناجورني قره باخ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باخ.