زعيم حزب يميني متطرف يحرق نسخة من القرآن في الدنمارك.. فيديو

أقدمت مجموعة من أنصار حزب "سترام كورس" اليميني المتطرف في الدنمارك بقيادة زعيمه، المحامي راسموس بالودان، على إحراق نسخ من القرآن الكريم في منطقة سكنية تقطنها غالبية من المهاجرين.
ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "روسيا اليوم"، بالودان الذي أسس حزبه عام 2017 برفقة عدد من مؤيديه، وهم يضرمون النار بنسخ من القرآن، خلال مظاهرة مناهضة للهجرة نظمت أمس الجمعة في منطقة فريدريكا.
وزعم بالودان للصحفيين في الموقع بأنه ومؤيديه "يقولون الحقيقة عن الإسلام"، مبديا قناعته بأن "الدين الإسلامي يتناقض مع القيم الغربية والأوروبية وخاصة الدنماركية".
ونظمت مجموعة من السكان المحليين مظاهرة مضادة في الموقع، تعبيرا عن اشمئزازهم إزاء ما فعله أنصار "سترام كورس".
وشدد أحد أعضاء الجالية الإسلامية المحلية يدعى محمد للصحفيين على أن الحضارة الدنماركية تتميز بطابع ودي للغاية، متهما بالودان ومؤيديه بتأجيج العنف في البلاد.
وأظهر الفيديو اعتقال عدد من الأشخاص خلال المظاهرتين.
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