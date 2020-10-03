ترامب يشكر الأطباء : أشعر أننى بحالة جيدة

وقال ترامب فى التغريدة "الأطباء والممرضات وجميعهم فى مركز والتر ريد الطبى، وغيرهم من المؤسسات الرائعة التى انضمت إليهم، مذهلون.. لقد تم إحراز تقدم هائل خلال الأشهر الستة الماضية فى مكافحة هذا الوباء.. بمساعدتهم أشعر أننى بحالة جيدة". وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب سيقضى الأيام المقبلة فى مستشفى والتر ريد العسكرى خارج واشنطن لتلقى العلاج من فيروس كورونا، لكنه سيواصل أداء مهامه.

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