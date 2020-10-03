رئيس أذربيجان: قواتنا سيطرت على قرية مداغيز 

أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، مساء اليوم السبت، أن قوات بلاده سيطرت على قرية مداغيز على خط التماس بين طرفي النزاع الأذربيجاني الأرمني في إقليم قره باغ.

وكتب علييف عبر صفحته في "تويتر": رفع جيشنا اليوم العلم الأذربيجاني في مداغيز. مداغيز لنا".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها سيطرت على عدة مرتفعات استراتيجية على خط التماس في الإقليم باتجاه أغديرين، وحول قرية مداغيز.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قوات أرمينيا قصفت بلدات على خطوط التماس في الإقليم (الذي فقدت باكو السيطرة عليه أثناء النزاع المسلح في المنطقة في السنوات 1992-1994)، ما تسبب بسقوط قتلى في صفوف العسكريين والمدنيين.

وأعلنت أذربيجان عزمها خوض عملياتها العسكرية حتى استعادة كل أراضي إقليم قره باغ والمناطق السبع المتاخمة له، والتي تعتبرها "محتلة من قبل أرمينيا".

من جهتها، قالت سلطات "جمهورية قره باغ" المعلنة من طرف واحد والمدعومة من يريفان (دون أن تعلن هذه الأخيرة عن اعترافها بها رسميا)، أن الجيش الأذربيجاني فتح النار على أراضيها، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، مشيرة إلى سقوط ضحايا من المدنيين.