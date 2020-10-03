صواريخ أذربيجان وأرمينيا تسقط داخل إيران.. وطهران تحذر

أعلنت إيران، السبت، سقوط 10 قذائف داخل أراضيها جراء المعارك بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم كاراباخ.

وقال محافظ مدينة خدا آفرين شمال غرب إيران، علي أميري راد إن 10 قذائف على الأقل سقطت عصر اليوم السبت في مناطق غير مأهولة بالسكان في قريتي قلي بيكو وخلف بيكو دون وقوع خسائر.

وأعرب المسؤول الإيراني عن قلقه إزاء تجمع السكان على المناطق الحدودية لمشاهدة المعارك العسكرية على الطرف الآخر من الحدود.

من جانبه حذر سعيد خطيب زادة لمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، من جر الحرب نحو الأراضي الإيرانية، بعد تقارير عن سقوط قذائف وصواريخ على قرى إيرانية حدودية.

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وأكد أن إيران "لن تتحمل أي تجاوز على أراضيها، وإننا نوجه تحذيرا جادا إلى دولتي أذربيجان وأرمينيا لاتخاذ الاحتياطات اللازمة". ودعا زادة إلى وقف المعارك وبدء محادثات جادة بين أذربيجان وأرمينيا.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط أكثر من 35 قذيفة هاون داخل الأراضي الإيرانية منذ اندلاع الصراع العسكري في كاراباخ.

وذكرت التقارر أن القذائف ضربت مناطق حدودية وقرى في منطقة أصلاندوز، ما أدى إلى نقل طفل إلى المستشفى مصابا بجروح وتدمير عدد من الوحدات سكنية.