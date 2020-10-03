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نصر جديد للجيش اليمني في مأرب

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شنَّت قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مأرب، وذلك على وقع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدفت تعزيزات الميليشيات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني والمقاومة حررا عددًا من المواقع في جبهة المخدرة خلال هجوم خاطف، أسفر أيضًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.

وأفاد المصدر العسكري أن طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية حيث أسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية، منها تدمير 4 أطقم، وعربتين، ودبابة، ومقتل جميع مَن كانوا على متنها.

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وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية  بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي في وقت سابق قد تمكنت من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في محافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمس للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استعادت مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، قريبة من منطقة بير المرازيق شرق محافظة الجوف، والخط الدولي الرابط بين محافظة الجوف ومأرب مما أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي.

وأكد أن المليشيا أصبحت اليوم تعيش لحظاتها الأخيرة نتيجة الضربات الموجعة والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية، على يد أبطال الجيش والمقاومة.

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