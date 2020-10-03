وكالة: ترامب خضع لجلسات أكسجين قبل نقله إلى المستشفى

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خضع لجهاز التنفس الصناعي أمس قبل نقله إلى مستشفى والتر ريد العسكري، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع من داخل البيت الأبيض رفض الكشف عن أسمه، إن الرئيس تلقى جلسات أكسجين في البيت الأبيض قبل نقله إلى المستشفى.

وكشف الفريق الطبي، المتابع لحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي، إن ترامب تم نقله إلى المستشفى في إطار الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الفريق يتابع حالة الرئيس بشكل مكثف لمنع تعرضه لمزيد من الأعراض التي تعرض لها سابقًا.

وأكد الفريق الطبي أن ترامب لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس ليس لديه أي مشاكل في التنفس، وفي حالة معنوية جيدة، ويسير بنفسه في المستشفى.

وأضاف: "الرئيس لا يحتاج إلى أن يتم وضعه على أي جهاز تنفس ولا يمكننا تحديد موعد خروجه من المستشفى".