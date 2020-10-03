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السفير السوري لدى روسيا يحمل تركيا المسؤولية عن تنقل الإرهابيين عبر الحدود

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حمل سفير سوريا لدى روسيا، رياض حداد، تركيا المسؤولية الكاملة عن تنقل الإرهابيين دون عائق عبر الحدود السورية التركية.

وقال السفير حداد - في تصريحات حول الأنباء عن قيام أنقرة بنقل مسلحين من سوريا إلى منطقة ناجورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن: "هذه المعلومات تؤكد بلا شك أن سوريا كانت على حق في تحذيراتها المتكررة من أن المجموعات الإرهابية المرسلة لزعزعة الاستقرار فيها على مدى 9 سنوات تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولن تكون سوريا محطتهم الأخيرة".

وشدد الدبلوماسي السوري على أن تلك الوقائع تتطلب موقفا دوليا رادعا إزاء هذه الممارسات التي تتناقض مع قواعد القانون الدولي، لافتا إلى أن بلاده أكدت مرات عدة ضرورة محاربة الإرهاب الدولي ومعاقبة مشغليه وفي مقدمتهم قوات الاحتلال التركي..على حد قوله.

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