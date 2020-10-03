إعلامية كويتية: احتفالات المصريين بأكتوبر نقلت للعالم رسائل كثيرة

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالصورة المشرفة التى ظهر عليها الشعب المصري أمس خلال احتفالاتهم بالذكري الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، لافتة إلى أن الصورة أبلغ من ألف كلمة.

وقالت « الرشيد»، فى تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج»، إن الشعب المصري أرسل أمس عدة رسائل للعالم أجمع ولأعداء الداخل والخارج، مؤكدين بأن الـ 100 مليون مصري على استعداد أن يضحوا بأنفسهم من أجل بلدهم مصر ويقفون كالبنيان المرصوص خلف جيشهم ورئيسهم ، مشيرة إلى أن الاحتفالات التى عمت أرجاء محافظات مصر جسدت ملحمة وطنية ورسالة تأييد للرئيس السيسي الذى انقذ مصر وأمة بأكملها من الضياع .

ولفتت «الإعلامية الكويتية»، إلى أن للشعب المصري كفاحا طويلا فى التصدى للأعداء وتاريخا مشرفا، كما قدمت العديد من الشهداء من ابنائها حفاظًا على سيادتها، مؤكدة أن الرئيس السيسي يراهن على المصريين الملتفين حول قيادته والذى تعهد بأن يكمل المشوار .

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وشهدت محافظات الجمهورية أمس الجمعة، مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي.

وكان عدد من الأحزاب السياسية دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.