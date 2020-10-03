احلي دجاج محشي بالأرز والكبد والقوانص في الفرن بطعم وريحة ألذ بجد عن تجربة بالأرز المفلفل طبق حلو ومفضل في العزومات و مائدة رمضان حيث ويحبه الكثير من الناس ويعد الطبق الرئيسي للدجاج سواء على وجبه الغذاء أو العشاء لما يحتويه من القيمة الغذائية العالية والطعم الشهي يمكن تحضير الدجاج بأكثر من طريقة مثل الشواء أوالسلق أو القلى لكن في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني سوف نتعرف على اكثر من طريقة من حشو الدجاج بالأرز والكبد والقوانص ومرة اخرى باللحمة المفرومة في الفرن وسوف نتعرف على تتبيله دهن الفراخ التي تكتسبها اللون الأحمر الجميل عند خروجها من الفرن. طريقة احلي دجاج محشي بالأرز والكبد والقوانص طريقة احلي دجاج محشي بالأرز والكبد والقوانص المكونات:- دجاجة كاملة غير مقطعة.

كوب أزر مصري.

كوب ماء.

نصف كيلو كبد وقوانص.

بصلتين متوسطتين مفروم.

ورق اللورى.

نصف ملعقة كمون مطحون.

حبتين هيل.

بشرة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة فلفل اسود.

ملح حسب الرغبة. التحضير:- Advertisements قمي بتنظيف الفرخة جيدا ثم تبتل بالفلفل الأسود والملح ثم اتركيها جانبا لمده ساعة. احضري وعاء على النار فيه زيت نباتي ثم نضيف إليه البصل مع التقليب حتى يذبل ثم نضيف الكبد والقوانص ونستمر في التقليب حتى تنضج ثلاث أرباع. يغسل الأرز جيدا عده مرات يضاف إلى الخليط السابق حتى يمتزج بالمكونات جيدا لمده دقيقتين مع التقليب المستمر. يسكب الماء بمعدل كوبين على الخليط وعند الغليان يترك على نار هادئة. قومي بحشو الدجاجة بعد الانتهاء من عمل الخلطة السابقة بالأرز والكبد والقوانص مع غلق الدجاجة جيدا حتى لا يخرج الحشو. احضري وعاء عميق على النار ضعي فيه التوابل و يترك للغليان. بعد الغليان ضعي الدجاجة وهدئ من درجة الحرارة على نار متوسطة وتترك حتي يتم نضج الدجاجة المحشية ثم يضاف الملح حسب الرغبة والفلفل الأسود وبعد النضج ارفعي الدجاجة من المرقة. قومي بوضع الدجاج في التتبيله وادعكيها باليدين جيدا حتى تدخل التتبيله كل جزء من الدجاجة وادخليها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تتكسب اللون الأحمر الجذاب وبالهناء والشفاء. طريقة تتبيله الدجاج للتحمير طريقة تتبيله الدجاج للتحمير المكونات:- نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب عصير ليمون.

معلقتين كبار من الخل.

معلقة كبيرة من الزنجبيل الطازجة الفريش المفروم.

معلقة صغيرة من الهريسة.

خمس فصوص ثوم مفروم.

معلقة كبيرة ملح.

معلقة كبيرة كزبرة جافة.

معلقتين كبار من البابريكا.

معلقة صغيرة قرفة.

معلقة صغيرة من البهارات المشكلة. التحضير:- احضري وعاء عميق وضعي فيه كل المكونات السابقة مع التقليب الجيد حتى تمتزج ثم ضعي الدجاجة في الخليط وقلبيها جيدا وتدعك باليدين حتى تتخلي التتبيله كل جزء في الدجاجة ثم ارفعيها وضعيها على صينية وادخليها الفرن حتى تكتسب اللون الأحمر الجميل. طريقة عمل الدجاج المحشي بالأرز واللحمة المفرومة دجاجة كاملة غير مقطعة.

نصف كوب من الأرز المصري المغسول.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصل متوسطة مقطعة إلى مكعبات.

نصف معلقة صغيرة من الكاري.

نصف معلقه صغيرة من القرفة.

ورقتان من الغار.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبتين من الهيل والقرنفل.

نصف معلقة صغيرة من الزنجبيل.

زيت زيتون.

ربع كوب لوز و مكسرات للتزيين. طريقة عمل الدجاج المحشي بالأرز واللحمة المفرومة التحضير:- قومي بتنظيف الدجاجة جيدا بالماء عده مرات وافركيها بالدقيق جيدا حتى تتخلص من رائحة الزفاره. احضري وعاء واسع ضعي فيه كل البهارات مع القليل من الزيت وتقلب المكونات جيدا ثم نضع الدجاجة في وعاء التتبيل ثم تدعك باليدين من الداخل والخارج حتى تمتزج البهارات بالدجاجة وتترك لمده لا تقل عن ثلاث ساعات. احضري وعاء اخر على النار وضعي فيه قليل من الزيت ثم يضاف اللحم المفروم مع الملح والفلفل الأسود مع الكاري وبعض البهارات. قومي بتقليب المكونات جيدا بعد نضج اللحم المفروم يوضع الأرز المنقوع مع الغمر بالماء حتى يتم النضج على نار هادئة. قومي بحشو الدجاجة من الخلطة السابق تحضيرها جيدا مع قفل الدجاجة بخله حتى لا تخرج مكونات الحشو خارج الدجاج ثم قومى بدهن الدجاجة بالتتبيله السابق تحضيرها في اعلي المقال وادخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تكتسب اللون الأحمر مع ملاحظة الدجاجة أثناء الاحمرار داخل الفرن وبالهناء والشفاء.

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