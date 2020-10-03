أخبار اليمن : الشوافي يحذر: تقلبات جوية وطقس "بارد" نهاية الأسبوع

الشوافي يحذر: تقلبات جوية وطقس "بارد" نهاية الأسبوع
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، متوقعاً أسبوع جاف وأجواء صحوة وباردة.
وتوقع الفلكي الشوافي إسبوع شبه جاف بشكل عام بالنسبة لليمن وتسود أجواء صحوة وحارة نهاراً وباردة نسبيا ليلاً، والرياح نشطة نسبياً، وارتفاع هبات الرياح من بعد منتصف الاسبوع مثيرة للغبار والاتربة خصوصا المناطق الصحراوية.
وأشار الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن هطول الامطار خفيفة الى متوسطة على اجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وأفضل المحافظات متوقع الهطول على بعض المناطق فيها هي إب، ريمة، غرب ذمار، شمال شرق تعز، متوقعاً هطول الامطار على ارخبيل سقطرى نهاية الإسبوع.
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