أرمينيا : مستعدون لبحث نشر قوات حفظ السلام الروسية فى قره باغ

أعلن رئيس الوزراء الأرمنى، نيكول باشينيان، أن أرمينيا مستعدة لمناقشة نشر قوات حفظ السلام الروسية فى إقليم ناجورنى قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وتفاقم الوضع فى إقليم قره باغ بشكل خطير منذ يوم الأحد الماضى، حيث اندلعت فى المنطقة اشتباكات عنيفة بين القوات الأرمينية والأذربيجانية، وتبادلت يريفان وباكو الاتهامات بالوقوف وراء تصاعد الأعمال القتالية فى المنطقة. وأعلنت حكومة أرمينيا اليوم السبت، عن فرض حظر على استخدام أى طائرات مسيرة داخل البلاد، على خلفية الأعمال القتالية المتواصلة فى منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان.

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