الشيوخ الأمريكي يعلن تعليق جلساته بسبب كورونا



أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تعليق جلساته حتى 19 أكتوبر الجاري، بعد إصابة 3 من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ذكرت ذلك صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت، مشيرة إلى قول زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إنه سيتم تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أعضاء المجلس.

وتابع: "ستتم الاجتماعات بصورة روتينية خلال الأسبوعين المقبلين وسيتم السماح لأعداد صغيرة من أعضاء المجلس بالحضور إلى مبنى الكابيتول هيل"، مضيفا: "سيتم عقد الأنشطة التشريعية التي كانت مقررة سابقة بعد تاريخ 19 أكتوبر الجاري".

وبينما يخشى الجمهورين من اعتراض الديمقراطيين على القرار، قالت الصحيفة إنها حاولت التواصل مع المتحدث باسم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، لكنها لم تحصل على أي رد.

وكان المقرر أن تنعقد جلسات مجلس الشيوخ الاثنين المقبل قبل اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد.

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وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وأكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الأخير بحالة صحية جيدة جدا، ولا يعاني من مشاكل في التنفس في الوقت الحالي، وذلك بعد نقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.