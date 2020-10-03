موقف إنساني.. حملة بايدن تتخلى عن نشر مواد الدعاية السلبية ضد ترامب

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن توقفها عن نشر مواد الدعاية السلبية التي تنتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يواصل المرشح الديمقراطي حملته الانتخابية بولاية ميشيجان بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا مرتين وظهور نتائج سلبية أمس الجمعة.

وقال المرشح الديمقراطى في خطابه بمدينة جراند رابيدز أن هذه الأوقات ليست لحظة للمعارك الحزبية ويجب أن يتحد الشعب الأمريكى كأمة واحدة.

وعبر جو بايدن وزوجته جيل بايدن عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بعد الإعلان عن إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وفى نفس الوقت، قالت حملة الرئيس دونالد ترامب إنها لن ترد بالمثل على هذة الخطوة وسوف تواصل بث عدد كبير من الإعلانات والدعاية السلبية التي تهاجم بايدن واليسار المتطرف.

ووجه رواد موقع التواصل الاجتماعى" تويتر" انتقادات لحملة ترامب الانتخابية بسبب رفضها التراجع عن دعايتها السلبية ضد بايدن بعد أن أوقف خصمه الديمقراطي الدعاية السلبية ضد الرئيس.