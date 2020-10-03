17 ألف حالة.. زيادة قياسية في إصابات كورونا بفرنسا

سجلت فرنسا حصيلة يومية قياسية للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنحو 17 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 16972 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 606625 حالة.

وأبلغت فرنسا عن 49 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 32198 حالة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم نحو 35 مليون حالة، بينما زاد عدد الوفيات عن المليون حالة.

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في وقت سابق قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن عدد الإصابات المسجلة رسميًا بفيروس كورونا حول العالم خلال أسبوع فقط وصل إلى نحو مليوني حالة.

وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي "هذه لحظة حرجة بالنسبة للاستجابة للأزمة، ونحن ندعو جميع الزعماء إلى تعزيز استجابتهم وأن يتخذوا كل الإجراءات الممكنة للحد من انتشار الوباء".

وتابع "من الضروري أن تظل الحكومات متيقظة وأن تبقي على استعدادها في المناطق التي نجحنا بالسيطرة على الانتشار فيها، بما في ذلك إجراءات تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا".