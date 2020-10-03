فيضانات غير مسبوقة تضرب فرنسا وتسبب أضرارا بالغة.. شاهد

ضربت فيضانات عارمة جنوب شرقي فرنسا إثر عاصفة "أليكس" التي اجتاحت البلاد منذ يوم الجمعة.

وأدى هطول الأمطار بشكل غزير إلى وقوع فيضانات غير مسبوقة خاصة في مقاطعة الألب ماريتيم على حدود إيطاليا.

وأعلنت السلطات الفرنسية فقدان 8 أشخاص على الأقل جراء العاصفة "أليكس".

من جانبه أعرب رئيس الوزراء جان كاستكس عن قلقه لسوء الأحوال الجوية في المناطق المذكورة، مؤكدا أن كثير من الأشخاص لا يوجد أخبار عنهم.

Advertisements

وتسببت الفيضانات والأحوال الجوية في تدمير عدد من المنازل في بعض القرى المعزولة، حيث جرفت الأنهار الطريق.

وبحسب التقارير المحلية، من بين المفقودين المعلن عنهم اثنين من رجال الأطفاء قيل إن الأمواج جرفتهما إثر انهيار أحد المنازل.

وعانى آلاف السكان من انقطاع الكهرباء لفترة طويلة مع قطع خدمة الاتصالات، حيث تعد العاصفة هي الأخطر على سواحل فرنسا منذ سنوات، ما دفع السلطات للاستعداد لمواجهة الكارثة.

ونشرت وسائل إعلامية مقاطع فيديو تبين الآثار المدمرة للفيضانات وما نتج عنها خاصة في مناطق مثل الألب مارتيم على الحدود مع إيطاليا.