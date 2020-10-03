بعد إصابتهما بكورونا .. أوباما يتمنى الشفاء لترامب وزوجته

وقال أوباما، فى تغريدتين نشرهما اليوم السبت عبر حسابه فى موقع "تويتر": "نأمل أنا وميشيل فى حصول الرئيس والسيدة الأولى وجميع المصابين بالفيروس فى كل أنحاء البلاد على الرعاية التى يحتاجون إليها وأن يكونوا فى طريقهم إلى الشفاء العاجل".

وأضاف أوباما: "من الواضح أننا الآن فى خضم معركة سياسية كبيرة، وعلى الرغم من أن هناك الكثير على المحك، لنتذكر أننا جميعا أمريكيون. إننا جميعا بشر. ونريد أن يتمتع الكل بصحة جيدة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية".

وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعانى من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.