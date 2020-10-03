وقال أوباما، فى تغريدتين نشرهما اليوم السبت عبر حسابه فى موقع "تويتر": "نأمل أنا وميشيل فى حصول الرئيس والسيدة الأولى وجميع المصابين بالفيروس فى كل أنحاء البلاد على الرعاية التى يحتاجون إليها وأن يكونوا فى طريقهم إلى الشفاء العاجل".
وأضاف أوباما: "من الواضح أننا الآن فى خضم معركة سياسية كبيرة، وعلى الرغم من أن هناك الكثير على المحك، لنتذكر أننا جميعا أمريكيون. إننا جميعا بشر. ونريد أن يتمتع الكل بصحة جيدة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية".
وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعانى من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابتهما بكورونا .. أوباما يتمنى الشفاء لترامب وزوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.