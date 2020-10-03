تعليق جلسات مجلس الشيوخ الأمريكى بسبب كورونا

ذكرت ذلك صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت، مشيرة إلى قول زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل، إنه سيتم تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أعضاء المجلس.
وتابع: "ستتم الاجتماعات بصورة روتينية خلال الأسبوعين المقبلين وسيتم السماح لأعداد صغيرة من أعضاء المجلس بالحضور إلى مبنى الكابيتول هيل"، مضيفا: "سيتم عقد الأنشطة التشريعية التى كانت مقررة سابقة بعد تاريخ 19 أكتوبر الجارى".
وبينما يخشى الجمهورين من اعتراض الديمقراطيين على القرار، قالت الصحيفة إنها حاولت التواصل مع المتحدث باسم زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر، لكنها لم تحصل على أى رد.
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