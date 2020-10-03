رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لمناقشة نشر قوات حفظ سلام روسية في كاراباخ

أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم السبت، عن استعداده لمناقشة نشر قوات حفظ سلام روسية في إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال باشينيان في تصريحات صحفية، إن "مثل هذه القضايا يمكن بحثها في سياق أوسع، في إطار مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق من اليوم، سقوط 10 قذائف داخل أراضيها جراء المعارك الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم كاراباخ.