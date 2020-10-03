من خطأ إحصائي| بريطانيا تسجل 12 ألفا و800 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 12,872 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هذا الرقم الضخم ناجم عن مشكلة فنية في إحصاء الأعداد المصابة بالمرض في بريطانيا، حيث يشمل هذا العدد حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها يوم 24 سبتمبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى تسجيل 49 حالة وفاة إضافية إثر إصابتهم بالمرض، ليرتفع عدد المتوفين إلى 42,317 متوفى.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت تشديد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا شمال البلاد؛ وذلك من خلال توسيع رقعة الإغلاق بإضافة 4 مدن بينها ليفربول.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال وزير الصحة في المملكة المتحدة، مات هانكوك، إن مدينة ليفربول ستخضع لقيود تماشيًا مع الشمال الشرقي، بما في ذلك حظر اختلاط الأسر في الداخل.

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وكانت ليفربول مستعدة لمزيد من الإجراءات للحد من الارتفاع الأخير في الإصابات التي تركتها بأعلى معدل متداول لمدة سبعة أيام للحالات الجديدة عند 258 لكل 100000.

وتتمثل القيود الجديدة في منع الأشخاص من دخول المنطقة أو مغادرتها باستثناء سبب وجيه أو الاختلاط بأشخاص آخرين في الداخل، وتشمل أيضا مناطق وارينجتون وهارتلبول وميدلسبره.

وأكد وزير الصحة البريطاني على أن الأولوية لحماية المستشفيات والاقتصاد والتعليم.