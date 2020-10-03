بريطانيا تعلن عن تسجيل 12872 إصابة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا مساء يوم السبت، عن تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا مساء يوم السبت، عن تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وبحسب "روسيا اليوم"، يعد الرقم المسجل اليوم، ضعف ما سجلته المملكة المتحدة أمس الجمعة.

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