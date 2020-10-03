هل سأموت بسبب الفيروس؟ آخر ما قاله ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض

ذكر تقرير لصحيفة "ّذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سأل مساعديه حول ما إذا كان سيموت بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال ساعات من الفوضى كانت تعم البيت الأبيض قبل نقله إلى المستشفى.

وبحسب التقرير فإن البيان الذي أصدره الفريق الطبي الخاص بترامب في وقت سابق من اليوم، جاء بعد تساؤلات حول حالة ترامب الصحية، مشيرًا إلى أن الصحفي بمجلة "فانيتي فير" الأمريكية أكد أن ترامب سأل مساعديه قائلًا: "هل سأذهب مثل ستانلي تشيرا؟ هل سأفعل؟.

وستانلي تشيرا هو صديق قديم لترامب توفي مؤخرًا إثر إصابته بفيروس كورونا وهو ما دعى الرئيس لذكره عندما أصيب بالمرض.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خضع لجهاز التنفس الصناعي أمس قبل نقله إلى مستشفى والتر ريد العسكري، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

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ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع من داخل البيت الأبيض رفض الكشف عن أسمه، إن الرئيس تلقى جلسات أكسجين في البيت الأبيض قبل نقله إلى المستشفى.

وكشف الفريق الطبي، المتابع لحالة ترامب في كلمة مباشرة، اليوم السبت، أن ترامب لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرئيس ليس لديه أي مشاكل في التنفس، وفي حالة معنوية جيدة، ويسير بنفسه في المستشفى.

وأضاف: "الرئيس لا يحتاج إلى أن يتم وضعه على أي جهاز تنفس ولا يمكننا تحديد موعد خروجه من المستشفى".