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طرق تقييم الطلاب عبر منصة مدرستي وأدوات التعليم عن بعد

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محمد أبوالفتوح 0 تبليغ

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أصبحت الموضوع الأكثر أهمية في مجال التعليم داخل المملكة العربية ، ولعل نقطة طرق تقييم الطلاب عبر منصة مدرستي تُعد من أهم النقاط التي تشغل بال أولياء الأمور، وذلك في إطار التحول الرقمي إلى التعليم عن بعد من خلال التقنيات المبتكرة الحديثة.

لقد اعتادنا على التواصل المباشر بين المعلم والطالب في الفصل الدراسي، في علاقة تسمح للمعلم أن يقوم بتقييم الطالب أثناء الحصة الدراسية من خلال الأسئلة والواجبات وغيرها من وسائل التقييم؛ لذلك يصعب علينا أن نتخيل الكيفية التي سيتم تقييم الطلاب عن طريقها عبر المنصة.

طرق تقييم الطلاب عبر منصة مدرستي
  • الواجبات المدرسية وغيرها من أنشطة التي سوف يُطلب من الطلاب أداءها
  • النقاشات التي سوف تُعقد بين الطلاب والمعلِّم، وبين الطالب وزملائه، مع الالتزام التام بالسلوكيات الجيدة
  • عقد الاختبارات بشكل دوري إلكتروني، وهي تلك الاختبارات التي سيقوم المعلمون برفعها على المنصة
  • مدى التزام الطالب في حضور فصوله الإلكترونية الموضحة في جدول حصصه
أدوات التعلم المتاحة على منصة مدرستي

تتيح المنصة مجموعة من الأدوات لكل من الطالب والمعلم؛ مما يكفل تواصل مستمر وغير منقوص بينهما وبين الطلاب وبعضهم البعض، فيستطيع المعلم أن يقوم بإعداد ما يشاء من أنشطة تعليمية ورفعها في أماكنها على المنصة ليطلع عليها طلاب، وذلك قد يكون في نفس تواجد المعلم للإرشاد والتوجيه والتقييم، أو يكون نشاطا ينفذه الطلاب في وقت لاحق، ويستطيع الطلاب حل الواجبات والمشاركة في النشاطات ولاستفادة من جميع التقنيات التم توفيرها لهم على المنصة مثل حزمة الأوفيس المخصصة للاستخدام عبر الإنترنت وغيرها.

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