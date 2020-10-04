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استقالة الحكومة الاردنية

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دوت الخليج -
استقالة الحكومة الاردنية
أعلن ملك الأردن، عبدالله الثاني، مساء السبت، قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وكلفه بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكان العاهل الأردني، أصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب، اعتبارا من الأحد، بعد انتهاء فترته الدستورية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويعني إعلان حل البرلمان الأردني بمقتضى القواعد الدستورية، وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر، فيما تنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة الاثنين.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.

وأعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن في 29 يوليو تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي، وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.

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