سواريز وأتليتكو مدريد.. نفس السيناريو والخيبة والنتيجة

واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بتعادل سلبي مخيب للآمال أمام ضيفه فياريال، السبت، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

وعجز فريق العاصمة الإسبانية، للمرة الثانية على التوالي، في هز الشباك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيف قادش، الوافد حديثا إلى "الليغا"، الأربعاء الماضي، وذلك بعدما كان ضرب بقوة في مباراته الأولى حين دك شباك ضيفه غرناطة بسداسية (6-1)، بينها ثنائية وتمريرة حاسمة لنجمه الجديد لويس سواريز، القادم من برشلونة.

لكن سواريز فشل مرة أخرى في الوصول إلى المرمى في مباراته الثانية أساسيا، قبل أن يترك مكانه على غرار المباراة ضد قادش لدييغو كوستا في الدقيقة 70، دون أن ينجح الأخير بدوره في صنع الجديد في المباراة.

وكان فياريال الأقرب إلى خطف النقاط الثلاث عبر أخطر فرص المباراة، بواسطة مدافعه وقائده ماريو غاسبار من تسديدتين قويتين تألق حارس المرمى الدولي السلوفيني العملاق يان أوبلاك في إبعادهما بصعوبة، الأولى من خارج المنطقة حولها إلى ركنية (19)، والثانية من داخلها قبل أن يشتتها الدفاع (50).

Advertisements

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 5 نقاط، مع مباراتين مؤجلتين بسبب مواجهات موسمه الأوروبي، فيما حقق فياريال التعادل الثاني هذا الموسم مقابل انتصارين وخسارة واحدة، فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ريال سوسييداد، الذي ألحق الخسارة الأولى بخيتافي وأطاح به من الصدارة بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

وكان خيتافي يتقاسم الصدارة مع فياريال وفالنسيا، الذي تجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع الى المركز السادس، وريال مدريد الذي يحل ضيفا على ليفانتي الأحد، في ختام المرحلة.

وعاد ريال بيتيس الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام ريال مدريد و خيتافي، عندما تغلب على مضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين سجلهما سيرخيو كاناليس (19) وكريستيان تيلو (74).

وهو الفوز الثالث لريال بيتيس بعد فوزيه على آلافيس وبلد الوليد في المرحلتين الاولى والثانية، فرفع رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة مؤقتا.